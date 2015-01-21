​Назарбаев призвал Обаму к более активному участию в разрешении конфликта на Донбассе

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал президента США Барака Обаму к более активному участию в разрешении конфликта на востоке Украины.

Как передает Report, об этом шла речь в их телефонном разговоре, передает пресс-служба казахского лидера.

"Президент Казахстана выразил просьбу в адрес своего американского коллеги о более активном подключении к поиску компромисса по украинскому вопросу", - сказано в сообщении.

Назарбаев также проинформировал Обаму о том, что он лично занимается данным вопросом, который может решиться путем переговоров на уровне глав Украины, России, Германии и Франции.

Кроме того, Президент Казахстана отметил, что экономические санкции в отношении России влияют и на центрально-азиатский регион.

В свою очередь Обама заверил Назарбаева, что является приверженцем дипломатического разрешения ситуации в Украине, подчеркнув, что для этого, в первую очередь, необходимо выполнение минских договоренностей.