Наводнения в Перу затопили целый город

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Город Пиура на северо-западе Перу затоплен в результате наводнений, обрушившихся на южноамериканскую страну.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, вышедшие из берегов воды реки Пиура затопили центральную часть населенного пункта и несколько других районов.

Губернатор региона Пиура Рейнальдо Хилбк сообщил об эвакуации 300 семей из опасных зон. "Сейчас мы продолжаем работу по эвакуации тех, кто хочет уехать", - сказал Хилбк.

По последним данным властей, число погибших в результате сильных наводнений в Перу возросло до 90 человек, еще 20 пропали без вести.