НАТО создадут фонд военных инноваций на 1 млрд евро

Министры обороны НАТО примут в четверг стратегию альянса в отношении искусственного интеллекта и объявят о создании фонда военных инноваций на €1 млрд.

Министры обороны НАТО примут стратегию альянса в отношении искусственного интеллекта и объявят о создании фонда военных инноваций на 1 млрд. евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса в Брюсселе.

Инновационный фонд НАТО будет использоваться для выделения грантов на активизацию разработки военных технологий и технологий двойного назначения.

Кроме того, НАТО намерена активизировать создание сети технологических центров DIANA, которые занимаются поиском военного применения разрабатываемых в странах альянса гражданских технологий.