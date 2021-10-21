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НАТО создадут фонд военных инноваций на 1 млрд евро

НАТО создадут фонд военных инноваций на 1 млрд евро Министры обороны НАТО примут в четверг стратегию альянса в отношении искусственного интеллекта и объявят о создании фонда военных инноваций на €1 млрд.
Другие страны
21 октября 2021 г. 13:28
НАТО создадут фонд военных инноваций на 1 млрд евро
Foto: TASS

Министры обороны НАТО примут стратегию альянса в отношении искусственного интеллекта и объявят о создании фонда военных инноваций на 1 млрд. евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса в Брюсселе.

Инновационный фонд НАТО будет использоваться для выделения грантов на активизацию разработки военных технологий и технологий двойного назначения.

Кроме того, НАТО намерена активизировать создание сети технологических центров DIANA, которые занимаются поиском военного применения разрабатываемых в странах альянса гражданских технологий.

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Версия на английском языке NATO setting up €1bn military innovation fund
Версия на азербайджанском языке NATO 1 milyard avroluq Hərbi İnnovasiyalar Fondu yaradacaq

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