НАТО расширит миссию в Эгейском море

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Североатлантический альянс расширит деятельность своей миссии по поддержке Агентства по контролю за внешними границами Евросоюза (Frontex) и охватит территориальные воды Греции и Турции". Об этом говорится в заявлении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении отмечается, что суда НАТО уже собирают информацию и проводят мониторинг Эгейского моря: "Отныне спектр из действий будет расширен и затронет также территориальные воды двух стран".

Генсек подчеркнул, что миссия будет координировать свою работу с Анкарой и Афинами. Альянс также согласовал порядок проведения и тактику операций с Frontex.

Как отмечается в заявлении, цель миссии - помочь Евросоюзу остановить торговлю людьми и деятельность преступных сетей, подогревающих миграционный кризис.