НАТО планирует увеличить свое присутствие в Ираке

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ НАТО увеличит присутствие в Ираке, направив туда тренировочную миссию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран альянса.

"Мы только что договорились начать планировать тренировочную миссию НАТО в Ираке по запросу иракского правительства и коалиции", - заявил Й.Столтенберг.

Ожидается, что о запуске миссии будет объявлено на саммите альянса в июле.

"Мы планируем усилить присутствие НАТО, но мы не планируем боевую миссию", - добавил генсек.