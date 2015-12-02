НАТО и Черногория начинают переговоры о вступлении страны в Альянс

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Главы МИД стран НАТО приняли решение о начале переговоров с Черногорией по вступлению страны в Североатлантический Альянс. Как сообщает Report , решение было принято сегодня на министерской встрече стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.

"Министры приняли историческое решение - пригласить Черногорию стать 29-ым членом Альянса. Вступление Черногории показывает, что НАТО держит свои двери открытми", - заявил на заседании генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что это еще один важный шаг на пути евро-атлантической интеграции всего региона Западных Балкан.