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    НАТО и Черногория начинают переговоры о вступлении страны в Альянс

    Главы МИД стран НАТО приняли решение о начале переговоров с Черногорией

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Главы МИД стран НАТО приняли решение о начале переговоров с Черногорией по вступлению страны в Североатлантический Альянс. Как сообщает Report , решение было принято сегодня на министерской встрече стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.

    "Министры приняли историческое решение - пригласить Черногорию стать 29-ым членом Альянса. Вступление Черногории показывает, что НАТО держит свои двери открытми", - заявил на заседании генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Он отметил, что это еще один важный шаг на пути евро-атлантической интеграции всего региона Западных Балкан. 

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