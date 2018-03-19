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    Наследный принц Саудовской Аравии отправился с официальным визитом в США

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в понедельник отправился с официальным визитом в США, который продлится около двух недель.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении королевской канцелярии.

    Как отмечается в сообщении, "по поручению короля Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Салман направился сегодня с официальным визитом в США, где встретится с президентом Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных государственных деятелей для обсуждения двусторонних отношений и проблем, затрагивающих общие интересы".

    Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр уточнил, что наследный принц прибудет в Вашингтон 19 марта и пробудет в Америке около двух недель, в течение которых посетит семь городов.

    "За это время он проведет встречи по политическим и экономическим вопросам, а также по темам, связанным с развитием Саудовской Аравии, в свете исключительных двусторонних отношений между нашими странами", - отметил министр.

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