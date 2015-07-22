Национальная авиакомпания Кении опубликовала секретную информацию о приезде Барака Обамы

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Национальная авиакомпания Кении совершила грубое нарушение протокола, опубликовав время прилета и отлета президента США Барака Обамы, который должен посетить страну с визитом на этой неделе.

Как сообщает Report со ссылкой на Fox News, чиновник из национальной кенийской авиакомпании разослал электронные письма с информацией об ожидаемом времени прибытия и отправления "борта номер один" в столицу страны Найроби.

По стандартам Белого дома данные о 40-50-минутном окне, в течение которого Air Force One должен взлететь или приземлиться, никогда не публикуются. Кроме того, Госдепартамент США выпустил предупреждение о том, что Глобальный саммит по предпринимательству, который готовится посетить Барак Обама, может быть потенциальной целью террористической атаки.