В Брюсселе начался суд над зачинщиками беспорядков на акциях "Желтых жилетов"

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Бельгийское правосудие приступило к рассмотрению первых дел после идентификации следствием наиболее агрессивных участников беспорядков в ходе манифестаций "Желтых жилетов" в Брюсселе 30 ноября и 8 декабря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают СМИ Бельгии.

По закону первым четырем обвиняемым может грозить максимальный тюремный срок до 5 лет. Приговоры ожидаются в ближайшие недели.

Ранее в Брюсселе прошли несколько крупных акций "Желтых жилетов", которые закончились столкновениями с полицией и административным задержанием десятков человек.