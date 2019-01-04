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    В Брюсселе начался суд над зачинщиками беспорядков на акциях "Желтых жилетов"

    По закону первым четырем обвиняемым может грозить тюремный срок до 5 лет

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Бельгийское правосудие приступило к рассмотрению первых дел после идентификации следствием наиболее агрессивных участников беспорядков в ходе манифестаций "Желтых жилетов" в Брюсселе 30 ноября и 8 декабря.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают СМИ Бельгии.

    По закону первым четырем обвиняемым может грозить максимальный тюремный срок до 5 лет. Приговоры ожидаются в ближайшие недели.

    Ранее в Брюсселе прошли несколько крупных акций "Желтых жилетов", которые закончились столкновениями с полицией и административным задержанием десятков человек. 

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