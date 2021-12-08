Начальник штаба обороны Индии погиб в результате крушения вертолета

Число жертв при крушении военного вертолета ВВС Индии, на борту которого

Начальник Штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават, который находился на борту потерпевшего в среду крушение вертолета, погиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ВВС Индии на своей странице в Twitter.

"С глубоким сожалением (сообщаем), что было установлено, что в результате аварии погибли генерал Бипин Рават, Мадхулика Рават (супруга генерала Равата) и еще 11 человек, находившихся на борту", - говорится в сообщении.

16.10

Число жертв при крушении военного вертолета ВВС Индии, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават, возросло до 13.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в среду пресс-служба ВВС Индии на своей странице в Twitter, вертолет ВВС Ми-17В-5 с генералом Раватом на борту потерпел катастрофу недалеко от города Кунура штата Тамилнад. Для установления причины случившегося начато расследование.

С. Раватом на борту находились его супруга и высокопоставленные военные.

Генерал Бипин Рават, занимавший ранее пост начштаба сухопутных войск, стал первым в истории Индии начальником штаба обороны страны (Chief of Defence Staff, CDS), приступив к обязанностям с 1 января 2020 года. О необходимости создания этой новой для Индии должности в 2019 году заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне очередного обострения в отношениях с соседним Пакистаном.

В задачу начштаба обороны входит координация действий всех трех видов индийских вооруженных сил: сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил. Он должен поддерживать прямые контакты с премьер-министром по вопросам безопасности и оборонных закупок, давать ему рекомендации по вопросам долгосрочного оборонного планирования и управления Вооруженными силами. При этом начальники штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС подчиняются начальнику штаба обороны.

12.40

Военный вертолет, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават, потерпел крушение в штате Тамилнад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство АНИ.

По его данным, на борту находились члены его семьи и помощники.

По сведениям телеканала Эн-ди-ти-ви, четыре человека погибли. Всего на борту могли находиться 14 человек.