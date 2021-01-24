Начальник Генштаба ВС Испании подал в отставку из-за скандала с вакцинацией

Начальник Генерального штаба ВС Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя решил уйти в отставку из-за полемики, возникшей после того, как он сделал прививку от нового коронавируса.
Генерала обвинили в том, что он прошел вакцинацию вне очереди. В результате начальник Генштаба подал заявление об отставке министру обороны Испании Маргарите Роблес. Глава ведомства приняла ее. При этом Вильярроя заверил, что следовал установленным протоколам и не пользовался своим привилегированным положением.
Отметим, что 27 декабря прошлого года в Испании началась кампания по вакцинации. Согласно решению Минздрава страны, первыми прививки могут получить постояльцы домов престарелых, а также медперсонал.