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Начальник Генштаба ВС Испании подал в отставку из-за скандала с вакцинацией

Начальник Генштаба ВС Испании подал в отставку из-за скандала с вакцинацией Начальник Генерального штаба ВС Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя решил уйти в отставку из-за полемики, возникшей после того, как он сделал прививку от нового коронавируса.
Другие страны
24 января 2021 г. 03:38
Начальник Генштаба ВС Испании подал в отставку из-за скандала с вакцинацией

Начальник Генерального штаба ВС Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя решил уйти в отставку из-за полемики, возникшей после того, как он сделал прививку от нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Europa Press.

Генерала обвинили в том, что он прошел вакцинацию вне очереди. В результате начальник Генштаба подал заявление об отставке министру обороны Испании Маргарите Роблес. Глава ведомства приняла ее. При этом Вильярроя заверил, что следовал установленным протоколам и не пользовался своим привилегированным положением.

Отметим, что 27 декабря прошлого года в Испании началась кампания по вакцинации. Согласно решению Минздрава страны, первыми прививки могут получить постояльцы домов престарелых, а также медперсонал.

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