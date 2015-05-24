На западе Малайзии обнаружены массовые захоронения беженцев

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Полиция Малайзии обнаружила на западе страны десятки массовых захоронений, в которых могут находится сотни тел беженцев из Бангладеш и Мьянмы. Об этом сообщила 24 мая газета The Straits times.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что по данным издания, находки были сделаны примерно неделю назад в штате Перлис, который граничит с Таиландом. Кроме того, ряд малайзийских СМИ утверждают, что правоохранительные органы задержали нескольких человек, в том числе иностранцев, подозреваемых в торговле людьми.

Как отмечают источники, на которых ссылаются издания, обнаруженные захоронения непосредственно связаны с аналогичными могилами, найденными ранее на территории Таиланда.

Все эти захоронения, как считают эксперты, были сделаны около лагерей, где удерживались в неволе мигранты из ряда стран региона. Вместе с тем ранее официальные представители Малайзии опровергали возможность наличия на территории страны каких-либо "лагерей работорговцев".

Представители проживающей в Мьянме народности рохинджа, спасаясь от преследований у себя на родине, пытаются найти убежище в Малайзии. До недавнего времени большинство из них использовали сухопутный путь миграции через Таиланд, где зачастую попадали в руки преступников, требовавших выкуп за освобождение.