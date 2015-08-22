На западе Канады в конце лета выпал первый снег

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В западной провинции Канады - Альберте - в пятницу неожиданно выпал первый снег, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. Как заявили в Национальной метеорологической службе, снегопады отмечены в гористой местности на юге региона недалеко от Калгари - крупнейшего мегаполиса провинции. Причиной осадков в виде снега стал ледяной фронт.

Снегопад продолжался с полудня до вечера и за это время местами выпало до 18 мм осадков. При этом температура воздуха с 20 градусов Цельсия резко понизилась до 2-5 градусов, а в самом Калгари прошли дожди.