    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    На юге Китая за неделю выявили 225 новых случаев лихорадки чикунгунья

    Другие страны
    • 31 августа, 2025
    • 10:53
    На юге Китая за неделю выявили 225 новых случаев лихорадки чикунгунья

    Китайские медики выявили 225 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в южной провинции КНР Гуандун с 24 по 30 августа.

    Как передает Report, об этом проинформировал региональный центр по контролю и профилактике заболеваний.

    Отмечается, что 119 случаев заражения зарегистрированы в Фошане, где в начале июля произошла вспышка заболевания. В Гуанчжоу выявлены 49 заболевших, в Шэньчжэне - 16, остальные - в других городах провинции. Все заболевшие переносят болезнь в легкой форме.

    В Гуандуне наметился тренд на снижение заболеваемости лихорадкой, переносимой комарами. С 3 по 9 августа было выявлено 1 387 заболевших, с 10 по 16 августа - 830 случаев, а с 16 по 23 августа - 336 случаев.

    Вспышка вируса чикунгунья произошла в провинции Гуандун в начале июля во время жаркой и влажной погоды, способствующей размножению комаров. Общее число выявленных случаев лихорадки на юге КНР составило порядка 10 тыс.

    Летальных исходов и тяжелых случаев болезни не зафиксировано. Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от чикунгуньи. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. 

    Китай   чигкунгунья   вирус  

    Последние новости

    10:53

    На юге Китая за неделю выявили 225 новых случаев лихорадки чикунгунья

    Другие страны
    10:40

    Премьер Лига: Объявлено время начала матча "Карабах" - "Зиря"

    Футбол
    10:21

    Чемпионат мира: Сборная Азербайджана сегодня будет участвовать в смешанных командных соревнованиях

    Индивидуальные
    10:18

    Председатель КНР: Необходимо восстановить авторитет и влияние ООН

    Другие страны
    10:01

    Си Цзиньпин: Китай поддерживает суверенную модель развития Азербайджана

    Внешняя политика
    09:59

    Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир

    Внешняя политика
    09:44
    Фото

    В Тяньцзине прошла встреча президента Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином

    Внешняя политика
    09:38

    Премьер-лига: Сегодня "Карабах" встретится с "Карван-Йевлах"

    Футбол
    09:13

    Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства

    В регионе
    Лента новостей