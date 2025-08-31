На юге Китая за неделю выявили 225 новых случаев лихорадки чикунгунья

Китайские медики выявили 225 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в южной провинции КНР Гуандун с 24 по 30 августа.

Как передает Report, об этом проинформировал региональный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что 119 случаев заражения зарегистрированы в Фошане, где в начале июля произошла вспышка заболевания. В Гуанчжоу выявлены 49 заболевших, в Шэньчжэне - 16, остальные - в других городах провинции. Все заболевшие переносят болезнь в легкой форме.

В Гуандуне наметился тренд на снижение заболеваемости лихорадкой, переносимой комарами. С 3 по 9 августа было выявлено 1 387 заболевших, с 10 по 16 августа - 830 случаев, а с 16 по 23 августа - 336 случаев.

Вспышка вируса чикунгунья произошла в провинции Гуандун в начале июля во время жаркой и влажной погоды, способствующей размножению комаров. Общее число выявленных случаев лихорадки на юге КНР составило порядка 10 тыс.

Летальных исходов и тяжелых случаев болезни не зафиксировано. Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от чикунгуньи. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней.