На юге Ирака возобновились антиправительственные протесты

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В южных провинциях Ирака в субботу возобновились массовые антиправительственные протесты населения, требующего от властей создания новых рабочих мест и наведения порядка в коммунальной сфере.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сотни протестующих ближе к вечеру субботы начали выходить на площади и улицы большинства иракских провинций, расположенных на юге страны.

Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны. Демонстрантов и их "законные требования" поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.