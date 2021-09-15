На юге Франции пять человек погибли из-за непогоды

Сильные ливни и высокие волны на море привели к гибели во Франции пяти человек в департаменте Эро (юг страны).
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
В департаментах Эро и Гар непогода бушует со вторника - не прекращаются ливни, дует сильный ветер. В результате на много часов было прекращено движение по автостраде A9, ведущей черед долину Роны в Испанию. В настоящее время в восьми департаментах юга и востока Франции введен "оранжевый" уровень тревоги в связи с возможными наводнениями. Служба "Метео Франс" предупредила, что в этих районах может выпасть от 80 до 20 мм осадков.