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На юге Франции пять человек погибли из-за непогоды

На юге Франции пять человек погибли из-за непогоды Сильные ливни и высокие волны на море привели к гибели во Франции пяти человек в департаменте Эро (юг страны).
Другие страны
15 сентября 2021 г. 22:28
На юге Франции пять человек погибли из-за непогоды

Сильные ливни и высокие волны на море привели к гибели во Франции пяти человек в департаменте Эро (юг страны).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM по сведениям, полученным от местной пожарно-спасательной службы. Гибель людей была вызвана резким повышением уровня моря.

В департаментах Эро и Гар непогода бушует со вторника - не прекращаются ливни, дует сильный ветер. В результате на много часов было прекращено движение по автостраде A9, ведущей черед долину Роны в Испанию. В настоящее время в восьми департаментах юга и востока Франции введен "оранжевый" уровень тревоги в связи с возможными наводнениями. Служба "Метео Франс" предупредила, что в этих районах может выпасть от 80 до 20 мм осадков.

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