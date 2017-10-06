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    На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов

    Сообщений о пострадавших и ущербе не поступало

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло на востоке Японии, в районе префектуры Фукусима, где в 2011 году произошла крупная авария на АЭС.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,  об этом сообщает японская метеослужба.

    В наибольшей степени подземные толчки ощущались в районе префектуры Фукусима, где в 2011 году произошла крупная авария на АЭС. Их сила составила пять баллов по японской семибальной шкале. В Токио сила землетрясения достигла двух баллов и была достаточной, чтобы разбудить спящего человека.

    По данным метеослужбы, эпицентр землетрясения был расположен в море недалеко от берега Фукусимы, очаг залегал на глубине около 50 километров.

    Сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.

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