 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На военную базу в Афганистане напали во время визита главы минобороны Грузии

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Вооруженное нападение на военную базу "Кундуз" было совершено во время визита министра обороны Грузии Левана Изория в Афганистан. 

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе минобороны Грузии.

    В момент нападения Изория вместе с представителями Вооруженных сил Германии находился на территории базы. Там он встречался с военными из четвертой механизированной бригады ВС Грузии. Взвод входит в силы быстрого реагирования НАТО и несет службу в Афганистане в рамках миссии "Решительная поддержка" с января текущего года.

    "Снаряды упали недалеко от базы. К счастью, никто не пострадал", - сообщили в минобороны.

    По данным ведомства, дислоцированный на базе взвод четвертой механизированной бригады ВС Грузии продолжает осуществлять возложенные на него обязанности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi