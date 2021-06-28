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На Украине более 100 населенных пунктов остались без электричества

На Украине более 100 населенных пунктов остались без электричества Более 100 населенных пунктов в шести областях Украины остаются без энергоснабжения в результате сильных дождей, ветра и грозы.
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28 июня 2021 г. 11:20
На Украине более 100 населенных пунктов остались без электричества

Более 100 населенных пунктов в шести областях Украины остаются без энергоснабжения в результате сильных дождей, ветра и грозы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны на своем сайте.

"По состоянию на 07:00 28 июня в результате осложнения погодных условий - порывы ветра, дождь, гроза - из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 109 населенных пунктов в шести областях", - говорится в сообщении.

Без электричества остаются 37 населенных пунктов в Сумской области, 33 - в Днепропетровской, 13 - в Донецкой, 12 - в Запорожской, по 7 - в Киевской и Черниговской. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. По состоянию на воскресенье на Украине обесточенными были 393 населенных пункта в восьми областях.

По данным Укргидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт продолжит перемещаться в восточные регионы страны, по-прежнему дожди и грозы будут в северных и центральных областях.

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