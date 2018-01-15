На территории двух посольств в Кабуле упали ракеты - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Две ракеты упали в дипломатическом квартале в Кабуле. Одна из них упала на территории посольства Индии, причинив небольшой урон зданию на задней стороне комплекса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал, за падением ракеты не последовало возгорание.

Вторая ракета, по данным телеканала Tolo News, разорвалась вблизи от посольства Канады. При ее падении и взрыве также никто не пострадал.

***21:36

Ракета, выпущенная неизвестными, упала рядом с канадским посольством в центре Кабула.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на афганское МВД.

Представитель ведомства Нусрат Рахими сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Пока ни одна из действующих в Афганистане группировок не взяла на себя ответственность за обстрел.