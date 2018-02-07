На Тайвани произошло очередное землетрясение

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Новое землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает китайский сейсмологической центр (CENC).

Отметим, что в результате землетрясения, произошедшего накануне ночью, погибли пять человек, пострадали еще 254, 88 человек не выходят на связь и числятся пропавшими.

В спасательной операции принимают участие более 1,3 тысячи специалистов, в их числе военные, медики, спасатели, пожарные, сотрудники полиции.