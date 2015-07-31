​На севере Японии горит паром с сотней пассажиров на борту

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В 50 км от японского портового города Томакомай (северный остров Хоккайдо) горит пассажирский паром, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По поступающей информации, на борту парома находится 94 человека, включая 71 пассажира. Один член экипажа числится без вести пропавшим. Более подробной информации на данный момент не поступало.

К месту инцидента направляются корабли береговой охраны Японии, а также другие паромы, находящиеся поблизости.

О причинах пожара пока не сообщается, однако отмечается, что эпицентр возгорания мог находиться на палубе, предназначенной для перевозки автомобилей. Поначалу экипаж корабля пытался справиться с пожаром собственными силами, однако позже было принято решение об эвакуации пассажиров.

Паром "Подсолнух" (Sunflower DT) водоизмещением 11 401 тонн способен перевозить до 154 пассажиров и до 160 автомобилей.