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На севере Сирии боевики взорвали заминированный автомобиль, погибли 15 человек

На севере Сирии боевики взорвали заминированный автомобиль, погибли 15 человек По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля на окраине города Манбидж в провинции Алеппо на севере Сирии.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 11:42
На севере Сирии боевики взорвали заминированный автомобиль, погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля на окраине города Манбидж в провинции Алеппо на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Сирийской гражданской обороны.

Также сообщается о том, что 15 человек пострадали.

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Неизвестные боевики взорвали заминированный автомобиль при въезде в город Манбидж, расположенный в провинции Алеппо на севере Сирии.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сирийское государственное телевидение. По его информации, в результате теракта есть погибшие и раненые.

1 февраля при подрыве машины в центре города погибли четверо и еще девять человек получили ранения.

После смены власти в Дамаске поддерживаемые Турцией подразделения так называемой Сирийской свободной армии (ССА) развернули военные действия против курдов в районах Манбиджа и города Айн-эль-Араб (Кобани). Столкновения между боевиками ССА и курдскими ополченцами из "Сил демократической Сирии" (СДС) идут сейчас возле моста Каракозак и плотины "Тишрин" на реке Евфрат.

Под контролем курдов находится 25% территории арабской республики, в том числе большая часть провинций Ракка и Хасеке, а также северо-восток провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтяные месторождения. С 2015 года США создали в подчиняющихся СДС районах не менее девяти военных баз.

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