На севере Сирии боевики взорвали заминированный автомобиль, погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля на окраине города Манбидж в провинции Алеппо на севере Сирии.
Как передает Report, об этом сообщил представитель Сирийской гражданской обороны.
Также сообщается о том, что 15 человек пострадали.
Неизвестные боевики взорвали заминированный автомобиль при въезде в город Манбидж, расположенный в провинции Алеппо на севере Сирии.
Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сирийское государственное телевидение. По его информации, в результате теракта есть погибшие и раненые.
1 февраля при подрыве машины в центре города погибли четверо и еще девять человек получили ранения.
После смены власти в Дамаске поддерживаемые Турцией подразделения так называемой Сирийской свободной армии (ССА) развернули военные действия против курдов в районах Манбиджа и города Айн-эль-Араб (Кобани). Столкновения между боевиками ССА и курдскими ополченцами из "Сил демократической Сирии" (СДС) идут сейчас возле моста Каракозак и плотины "Тишрин" на реке Евфрат.
Под контролем курдов находится 25% территории арабской республики, в том числе большая часть провинций Ракка и Хасеке, а также северо-восток провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтяные месторождения. С 2015 года США создали в подчиняющихся СДС районах не менее девяти военных баз.