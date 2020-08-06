На севере Китая зафиксировали вспышку чумы

Китайские медики зафиксировали смерть от кишечной формы чумы жителя хошуна Дархан-Муминган, расположенного в городском округе Баотоу в северном автономном районе КНР Внутренняя Монголия.

Китайские медики зафиксировали смерть от кишечной формы чумы жителя хошуна Дархан-Муминган, расположенного в городском округе Баотоу в северном автономном районе КНР Внутренняя Монголия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил комитет здравоохранения Баотоу, врачи изолировали 35 человек, контактировавших с умершим.

На территории хошуна введен режим повышенной эпидемиологической опасности в связи с потенциально существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы, он будет действовать до конца 2020 года, говорится на сайте комитета.