На севере Италии из-за непогоды произошло ДТП с участием 20 машин, есть погибший

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате крупного ДТП в долине Валь-ди-Суза близ Турина на северо-западе Италии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате крупного ДТП в долине Валь-ди-Суза близ Турина на северо-западе Италии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета Corriere della Sera, причиной столкновения более 20 автомобилей послужило обледенение дорожного покрытия.

Отрезок автострады временно перекрыт. На место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели, уточняет издание.

Весь Апеннинский полуостров оказался подвержен действию холодного циклона, который принес обильные снегопады в центральную часть Италии, а также в некоторые южные районы страны. На севере и в горных районах значительно понизилась температура воздуха. В некоторых городах из-за снегопада объявили о закрытии школ. Помимо этого, сообщается о затруднениях на дорогах, а также о задержках в движении поездов.