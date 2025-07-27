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На севере Индии в давке у храма погибли восемь человек

На севере Индии в давке у храма погибли восемь человек В северном штате Индии Уттаракханд 8 человек погибли, 34 получили травмы в давке у храма в городе Харидвар.
Другие страны
27 июля 2025 г. 11:15
На севере Индии в давке у храма погибли восемь человек

В северном штате Индии Уттаракханд 8 человек погибли, 34 получили травмы в давке у храма в городе Харидвар.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of India.

Согласно информации, тысячи паломников направлялись к храму Манса Деви, расположенном на вершине холма. Узкая лестница, ведущая к храму, оказалась перегружена людьми. По предварительным данным, среди паломников началась паника, когда упал электрический кабель. Люди стали разбегаться в разные стороны, началась давка.

Полиция начала расследование происшедшего.

Трагические инциденты при массовых паломничествах в храмы и по религиозным маршрутам нередко происходят в Индии. В текущем году уже зафиксировано 50 случаев давки на религиозных мероприятиях.

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Версия на английском языке Eight killed in stampede at temple in India's Haridwar

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