Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ На севере Филиппин объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением самого мощного в этом году тайфуна "Соуделор". Об этом сообщили в национальной атмосферной, геофизической и астрономической службе страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Наибольшую опасность стихия представляет самому северному острову архипелага - Батанесу, где во второй половине дня ожидаются сильные осадки, порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, тайфун будет оказывать влияние на северную часть страны вплоть до субботы, когда "Соуделор" окончательно покинет зону ответственности Филиппин и сместится в северо-западную часть, в направлении южных и восточных прибрежных провинций Китая.

Вместе с тем стихия постепенно теряет свою силу. На сегодняшний день порывы ветра в эпицентре достигают 210 км в час, между тем, еще накануне - 250 км в час.

Ежегодно на Филиппины, в состав которых входит около 7 тыс. островов, обрушиваются до 27 тайфунов и штормов. Одним из наиболее разрушительных в истории метеонаблюдения стал тайфун "Хайян", который в ноябре 2013 года унес жизни свыше 6 тыс. человек, стихия в той или иной степени затронула почти 12 млн жителей в 10 тыс. населенных пунктах.