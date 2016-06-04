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    ​На рок-фестивале в Германии молния ударила по зрителям

    По меньшей мере 42 человека были госпитализированы

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 42 человека были госпитализированы после удара молнии на рок-фестивале под открытым небом "Rock am Ring" в немецком городе Мендиг в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Welt со ссылкой на заявление организаторов мероприятия.

    По данным издания, восемь человек серьезно пострадали: одного пострадавшего даже пришлось реанимировать. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции, пожарной службы и немецкого Красного креста.

    Из-за непогоды пришлось прервать выступления примерно на 1,5 часа. По некоторым данным, после короткого перерыва фестиваль продолжился. Такое решение было принято организаторами по согласованию с соответствующими органами.

    Число посетителей фестиваля, который проходит с 3 по 5 июня, насчитывает около 90 тыс. человек.

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