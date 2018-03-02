На посольство Франции в Буркина-Фасо совершено нападение

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Посольство Франции и Французский институт в столице Буркина-Фасо подверглись нападению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook дипломатического представительства Франции.

"Идет нападение на посольство Франции и Французский институт. Оставайтесь там, где вы находитесь в данный момент", - гласит короткая запись.

Ранее агентство Reuters сообщило о взрыве и перестрелке близ штаб-квартиры армии Буркина-Фасо в столице страны - Уагадугу. По его данным, нападение совершила группа людей в масках.

Очевидцы сообщают о том, что в здании штаб-квартиры начался пожар.