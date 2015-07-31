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    На острове Реюньон в Индийском океане началось извержение вулкана

    В район, прилегающий к Питон-де-ла-Фурнез, закрыт доступ, там запрещена посадка вертолетов

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Извержение вулкана началось в пятницу на острове Реюньон в юго-западной части Индийского океана. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, проснулся вулкан Питон-де-ла-Фурнез, расположенный в центре этого французского владения.

    "Всю ночь наблюдалась активизация сейсмической активности, а утром началось извержение вулкана", - сообщила префектура Сен-Дени - административного центра острова со ссылкой на данные местной научной обсерватории.

    В район, прилегающий к Питон-де-ла-Фурнез, закрыт доступ, там запрещена посадка вертолетов. В окрестностях вулкана нет жилых домов.

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