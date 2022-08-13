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На месте пожара на нефтебазе на Кубе нашли останки четырех погибших

На месте пожара на нефтебазе на Кубе нашли останки четырех погибших Кубинские спасатели обнаружили в пятницу останки по меньшей мере 4 погибших при пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе.
Другие страны
13 августа 2022 г. 09:14
На месте пожара на нефтебазе на Кубе нашли останки четырех погибших

Кубинские спасатели обнаружили в пятницу останки по меньшей мере 4 погибших при пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения страны Хосе Анхель Порталь.

"Работы на месте происшествия позволили идентифицировать первые фрагменты останков, принадлежащих четырем разным людям", - написал глава ведомства в Facebook. Таким образом, по официальным данным, число погибших в результате пожара выросло до 6. По словам министра, поиски продолжаются.

Пожар на нефтехранилище начался 5 августа после удара молнии в один из его восьми резервуаров, в котором содержалось 25 тыс. кубометров нефти. 7 августа произошел взрыв второго резервуара, третий получил серьезные повреждения, позже пожар распространился на четвертый резервуар. Около 5 тыс. жителей прилегающих к месту происшествия районов были эвакуированы. По меньшей мере 130 человек получили травмы и ожоги, из них 22 остаются в больницах.

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