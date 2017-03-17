На мексиканском шоссе в результате перестрелки погибли пять человек

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Пять человек были убиты в четверг в серьезной перестрелке между преступниками и полицией в районе города Хокотепек в мексиканском штате Халиско.

Как передает Report, со ссылкой на РИА новости, об этом сoобшила генеральная прокуратура штата.

По данным властей, бандиты напали на патруль полиции на одном из шоссе близ города. Предварительная информация свидетельствует, что все убитые относились к числу нападавших. Нескольким бандитам удалось скрыться, ведется их поиск.

На месте сотрудники полиции конфисковали несколько автомашин и оружие.