На Мальдивах ввели режим чрезвычайного положения

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, режим ЧП введен на 15 дней с вечера понедельника.

Ранее в воскресенье руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению. СМИ сообщали, что военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах военным группам вернуться в мальдивскую столицу Мале.