На Кубу прибыла делегация конгресса США

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Гавану прибыла делегация американского конгресса - спустя ровно месяц после того как Соединенные Штаты и Куба договорились о начале восстановления дипломатических связей.

Как сообщает "Report" со ссылкой на "Би-би-си", политики от Демократической партии США встретятся с кубинскими чиновниками и общественными лидерами. В ходе переговоров стороны обсудят практические меры по нормализации отношений, которые были прерваны в 1961 году.

Напомним, что в рамках соглашения, о котором было объявлено в декабре 2014 года, Вашингтон снял с Кубы ряд торговых ограничений и упростил кубинцам режим въезда в США.

В свою очередь, коммунистическое правительство острова выпустило из тюрем десятки кубинских диссидентов, освобождения которых добивались Соединенные Штаты.