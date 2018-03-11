На Кубе проходят парламентские выборы

Баку.11 марта. REPORT.AZ/ Выборы в Национальную ассамблею народной власти (парламент) проходят в воскресенье на Кубе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, около 8 миллионов избирателей должны выбрать более 600 депутатов национального парламента и делегатов ассамблей народной власти провинций страны. Всего на острове работает порядка 24,5 тысячи избирательных участков.

Среди кандидатов в депутаты парламента – нынешний глава кубинского государства Рауль Кастро. Однако еще в декабре 86-летний Кастро объявил, что в апреле 2018 года оставит свой пост главы Госсовета и совета министров Кубы. Первое заседание парламента нового созыва пройдет 19 апреля, и именно на нем будут избраны члены Госсовета, а затем сам Госсовет выберет своего главу, который и возглавит Кубу.