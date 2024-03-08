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На Кубе начали расследование в отношении экс-министра экономики и планирования

На Кубе начали расследование в отношении экс-министра экономики и планирования Министерство внутренних дел Кубы инициировало расследование в отношении бывшего министра экономики и планирования Алехандро Хиля Фернандеса, который также занимал должность вице-премьера, по подозрению в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и предпо
Другие страны
8 марта 2024 г. 06:58
На Кубе начали расследование в отношении экс-министра экономики и планирования

Министерство внутренних дел Кубы инициировало расследование в отношении бывшего министра экономики и планирования Алехандро Хиля Фернандеса, который также занимал должность вице-премьера, по подозрению в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и предполагаемой причастности к коррупции.

Как передает Report, об этом сообщило правительство республики.

"В результате тщательного расследования были выявлены серьезные ошибки бывшего вице-премьера и министра экономики и планирования Алехандро Хиля Фернандеса при исполнении своих обязанностей. По предложению Генеральной прокуратуры Республики, Политбюро ЦК партии и Государственного совета утвердили, что компетентные органы Министерства внутренних дел инициируют соответствующие действия для полного прояснения таких действий, - говорится в заявлении. - Фигурант признал серьезные обвинения и, как следствие, отказался от своего статуса члена ЦК Коммунистической партии и депутата Национальной ассамблеи народной власти. В рамках неизменной этики Кубинской революции в течение этих 65 лет руководство нашей партии и правительства никогда не допускало и никогда не допустит распространения коррупции".

Власти заявляют, что на фоне расследования высока вероятность медийной кампании из-за рубежа, направленной против правительства Кубы. "Как и ожидалось, враг развяжет новую пропагандистскую кампанию против Кубы, но наш народ останется верен своей партии и правительству", - отмечается в заявлении.

Государственный совет Кубы по предложению президента Мигеля Диас-Канеля в начале февраля освободил Хиля Фернандеса от должности министра экономики и планирования. По данным руководства Кубы, по итогам 2023 года ВВП страны снизился на 1-2% при запланированном ранее росте в 3%. Власти объясняют это влиянием на экономику ограничений в наличии иностранной валюты и топлива. Власти пошли на серьезное сокращение субсидий на ряд коммунальных услуг для населения, продукты и транспорт, а розничные цены на топливо выросли в пять раз.

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