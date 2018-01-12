На коалиционных консультациях в Германии достигнут прорыв

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Участники предварительных консультациях по формированию в Германии "большой коалиции" достигли прорыва. Встреча лидеров трех партий продлилась более 24 часов, сообщает Report cо ссылкой на DW.

На продлившихся более суток предварительных консультациях по формированию в Германии правительственной коалиции между консерваторами ХДС/ХСС и социал-демократами достигнут прорыв.

По информации агентства dpa, достигнута договоренность о том, что число принимаемых беженцев не будет превышать 180-220 тысяч человек. Кроме того, лидеры блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии договорились сильно ограничить воссоединение семей для беженцев с ограниченным статусом защиты. Воссоединение семей для таких беженцев будет оставаться невозможным до тех пор, пока не будет найдено нового решения, после его будет ограничено в масштабе, не превышающем одну тысячу человек в месяц, передает dpa со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Сообщается также, что, вопреки первоначальным требованиям СДПГ, стороны достигли согласия не повышать максимальную налоговую ставку в ФРГ с нынешних 42 до 45 процентов. Налог на солидарность будет поэтапно снижаться, с тем чтобы к 2021 году сумма налоговых поступлений по этой линии была снижена на 10 млрд евро.

В совещании участвовали председатели Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, а также руководители фракций этих партий в бундестаге. Шесть политиков представили соглашение объемом в 28 страниц переговорным делегациям своих политических объединений, которые единогласно утвердили достигнутый результат.

Лидеры ХДС, ХСС и СДПГ Ангела Меркель (Angela Merkel), Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и Мартин Шульц (Martin Schulz) намерены предложить своим партиям приступить к официальным коалиционным переговорам. Зеленый свет для их начала должен быть получен на съезде СДПГ, намеченном на 21 января.