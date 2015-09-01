На химическом заводе в Китае произошел мощный взрыв

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ На химическом заводе на востоке Китая произошел мощный взрыв, сообщают китайские СМИ. Инцидент случился в уезде Лицзинь городского округа Дунъин провинции Шаньдун. Информации о пострадавших и разрушениях нет, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В англоязычном блоге газеты "Жэньминь жибао" в сети Twitter опубликована видеозапись, на которой видна мощная вспышка света на территории промышленной зоны. Китайское радио в своем блоге в сети Weibo сообщает, что незадолго до полуночи местные жители слышали громкий взрыв.