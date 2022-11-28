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На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа

На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа, но лава пока не вышла за пределы вершины.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 17:28
На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа

На Гавайях началось извержение вулкана Мауна-Лоа, но лава пока не вышла за пределы вершины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило агентство гражданской обороны округа Гавайи.

В предупреждении, которое распространило агентство говорилось, что началось извержение в Моку-авеовео - кальдере Мауна-Лоа, но лава находится в пределах вершины, и не угрожает населенным пунктам, расположенным на склонах.

По данным специалистов, извержение Мауна-Лоа может проходить довольно "динамично", и движение потоков лавы способно "быстро меняться".

Последний раз данный вулкан, высота которого составляет примерно 4 169 метров, извергался в 1984 году.

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