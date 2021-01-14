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На Филиппинах обнаружили британский штамм коронавируса

На Филиппинах обнаружили британский штамм коронавируса Филиппинские медики подтвердили обнаружение на территории страны британского штамма коронавируса
Другие страны
14 января 2021 г. 10:56
На Филиппинах обнаружили британский штамм коронавируса

Филиппинские медики подтвердили обнаружение на территории страны британского штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минздрав страны на своем сайте.

"После усиления биомониторинга и контроля на границах Филиппин Минздрав официально подтверждает обнаружение B1.1.7 SARS-CoV-2 (британского варианта коронавируса - ред.) в стране", - говорится в сообщении ведомства.

Новая мутация вируса была выявлена у гражданина Филиппин, прибывшего из ОАЭ 7 января. По прилете пассажир был помещен в карантин. После получения положительного теста на COVID-19 результаты анализа были направлены для дальнейшего изучения.

Всего на Филиппинах по состоянию на четверг было выявлено 492 700 случаев COVID-19, 458 523 человека выздоровели, 9 699 больных умерли. Летальность составила 1,97%. Количество тестов на коронавирус достигло 7 131 959.

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Версия на английском языке Philippines detects 1st case of new COVID-19 variant

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