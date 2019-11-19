На Филиппинах эвакуированы 5,4 тыс. человек из-за тайфуна

По меньшей мере 5,4 тысячи человек направлены в пункты эвакуации после того, как тайфун "Рамон" обрушился на северную часть Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают структуры по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Так, пункты эвакуации были развернуты в школах и зданиях местных муниципалитетов в 11 городах провинции Кагаян. Власти также отменили занятия во всех учебных заведениях для безопасности учащихся. Тем не менее работа в государственных и частных компаниях и учреждениях была возобновлена.

Кроме того, была прекращена подача энергоснабжения в муниципалитетах Санта-Анна и Гонзага. В муниципалитете Аллакапан оползни перекрыли дороги. В городе Илаган один из мостов был залит водными потоками, его закрыли для движения.