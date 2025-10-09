Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В США заявили о ключевой роли энергетики в завершении российско-украинской войны

    • 09 октября, 2025
    • 22:06
    Министр внутренних дел США Дуглас Бергам выразил мнение, что энергетический сектор может сыграть ключевую роль в завершении российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом он заявил, обращаясь к президенту США Дональду Трампу на заседании президентского кабинета в Белом доме.

    "И у нас есть еще одно, чему, как я знаю, вы хотите положить конец. Это Россия и Украина. И энергетика будет играть ключевую роль в этом. И теперь с этим историческим соглашением (между Израилем и палестинским движением ХАМАС - ред.) мы находимся в положении, когда мы сможем работать с Ближним Востоком, чтобы также положить конец российско-украинской войне", - сказал Бергам.

    МВД США Бергам российско-украинская война энергетика
    ABŞ: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatmasında enerji əsas rol oynaya bilər

