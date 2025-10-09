В США заявили о ключевой роли энергетики в завершении российско-украинской войны
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 22:06
Министр внутренних дел США Дуглас Бергам выразил мнение, что энергетический сектор может сыграть ключевую роль в завершении российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом он заявил, обращаясь к президенту США Дональду Трампу на заседании президентского кабинета в Белом доме.
"И у нас есть еще одно, чему, как я знаю, вы хотите положить конец. Это Россия и Украина. И энергетика будет играть ключевую роль в этом. И теперь с этим историческим соглашением (между Израилем и палестинским движением ХАМАС - ред.) мы находимся в положении, когда мы сможем работать с Ближним Востоком, чтобы также положить конец российско-украинской войне", - сказал Бергам.
