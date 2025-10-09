İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    ABŞ: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatmasında enerji əsas rol oynaya bilər

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 22:14
    ABŞ: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatmasında enerji əsas rol oynaya bilər

    Energetika sektoru Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibənin başa çatdırılmasında əsas rol oynaya bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin daxili işlər naziri Duqlas Berqam Ağ Evdə keçirilən hökumət kabinetinin iclasında ABŞ Prezidenti Donald Trampa müraciət edərkən deyib.

    "Energetika bu məsələdə açar rol oynayacaq. İndi isə (İsrail və Fələstinin HƏMAS hərəkatı arasında əldə olunan – red.) bu tarixi razılaşmadan sonra biz elə bir mövqedəyik ki, Yaxın Şərqlə birgə işləyərək Rusiya-Ukrayna müharibəsinə də son qoya bilərik", – Berqam vurğulayıb.

    energetika Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    В США заявили о ключевой роли энергетики в завершении российско-украинской войны

    Son xəbərlər

    22:14

    ABŞ: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatmasında enerji əsas rol oynaya bilər

    Digər ölkələr
    22:05

    Ayxan Abbasov: "Fransa millisi ilə oyuna ciddi hazırlaşmışıq"

    Futbol
    22:03

    Kobaxidze Qəzza zolağında əldə olunan atəşkəs razılaşmasını alqışlayıb

    Region
    21:58
    Foto

    İlham Əliyev Düşənbədə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi şam yeməyində iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:45

    Tramp İsrail parlamentində çıxış etməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:37

    Qəzzaya yardım aparan gəmidə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşları geri qaytarılacaq - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    21:25

    Tramp: İsraillə HƏMAS arasında sülh planının imzalanması Misirdə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    21:21
    Foto

    Ceyhun Bayramov MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    21:10

    XİN başçısı: Azərbaycan MDB daxilində dialoqun tərəfdarıdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti