Москва попросила коалицию предоставить данные о позициях ИГИЛ

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Представители Министерства обороны Российской Федерации предложили военным атташе государств, входящих в коалицию во главе с США, передать информацию о районах, в которых расположены базы террористов группировки «Исламское государство Ирака и Леванта».

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Наша информация о районах дислокации террористов ИГИЛ в Сирии многократно выверена и точна. Но если у военных ведомств антиигиловской коалиции имеются дополнительные сведения о террористах, просим их предоставить нам», — заявил он.

Он также пообещал, что подобная информация будет учтена при планировании боевых задач российской авиагруппы в стране.