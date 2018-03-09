 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мощная снежная буря погрузила во мрак миллионы людей в США

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В нескольких городах американских штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк и Массачусетс произошли массовые отключения электричества из-за мощного снегопада.

    Всего в зоне отключения оказались более миллиона человек, передает Report со ссылкой на сайт телекомпании NBC.

    Непогода затронула также штаты Коннектикут, Род-Айленд, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.

    По данным Национальной метеорологической службы США, снежная буря продлится еще сутки. 

    Коммунальные службы в регионах, оказавшихся в зоне удара стихии, переведены в экстренный режим работы.

    Ранее сообщалось, что толщина снежного покрова на северо-востоке США превысит 30 сантиметров. Снег будет перемежаться с дождем и сопровождаться порывами ветра скоростью до 22,4 м/с.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi