Могерини: Военного решения конфликта на Украине не существует

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Военного решения конфликта на Украине не существует. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, заявила в Хельсинки глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Премьер-министр и я не разделяем никакой ностальгии холодной войны. Каждый раз, когда нас спрашивают, не слишком ли мы мягкие, должны ли сделать что-то другое помимо санкций, я сказала бы, что все мы, не только в Европе, но и в других частях мира, всегда говорили, и на Украине тоже, что нет военного выхода из конфликта", - сказала она в ходе пресс-конференции с премьером Финляндии Александром Стуббом.

"Нам нужно перестать думать, что, например, экономическое давление мягкое, потому что оно может (ударить) очень сильно", - сказала Могерини. По ее словам, военные действия очень часто неэффективны и контрпродуктивны. "Нам нужно преодолеть этот старый подход холодной войны", - отметила Могерини.





