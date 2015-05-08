Могерини: странам Балкан следует готовиться вступить в ЕС спустя 5 лет

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/Странам Балкан, желающим вступить в ЕС, следует готовиться к этому в течение ближайших пяти лет, чтобы потом иметь возможность стать членами союза, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я была в регионе четыре раза за полгода и я встречалась, думаю, со всеми лидерами Западных Балкан, которые не являются членами ЕС. Я видела сильное желание усиленно работать на пути к членству, иногда не столько у руководства, сколько у людей", — отметила Могерини, выступая на конференции в Италии, которая транслировалась в прямом эфире.

"Я думаю, что послание (Жан-Клода) Юнкера в июле о нерасширении в ближайшие пять лет было адресовано Европейскому парламенту и странам-членам. Мы передаем послание странам Западных Балкан, что и им, и нам надо работать очень напряженно, чтобы гарантировать, что через пять лет и один день, если мы будем готовы, эту страницу можно будет перевернуть", — сказала глава дипломатии ЕС.

По ее словам, "надо использовать эти пять лет, чтобы гарантировать, что все страны Западных Балкан, которые не являются членами ЕС, отделяет пять лет от вступления в ЕС при соблюдении условий". "Очевидно, что одна ситуация будет отличаться от другой. Я могу сказать, что от Сараево до Белграда и Тираны есть политическая воля", — сказала Могерини.

При этом она сказала, что не считает возможным говорить о конкуренции с РФ за влияние в регионе.