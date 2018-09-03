 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Могерини: Система международных отношений переживает хаос

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Система международных отношений в настоящее время переживает хаос.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерика Могерини на конференции послов ЕС.

    По ее словам, в настоящее время мир поделен на сферы влияния. При этом в двухсторонних отношениях наблюдается отход от мультилатерализма.

    "Весь мир переживает период хаоса", - добавила глава дипломатии.

    Ф.Могерини подчеркнула, что вопрос заключается в том, является ли такое положение дел долгосрочным или временным явлением.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi