Могерини: Система международных отношений переживает хаос

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Система международных отношений в настоящее время переживает хаос.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерика Могерини на конференции послов ЕС.

По ее словам, в настоящее время мир поделен на сферы влияния. При этом в двухсторонних отношениях наблюдается отход от мультилатерализма.

"Весь мир переживает период хаоса", - добавила глава дипломатии.

Ф.Могерини подчеркнула, что вопрос заключается в том, является ли такое положение дел долгосрочным или временным явлением.