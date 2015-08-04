​Могерини посетит форум АСЕАН для укрепления отношений с ассоциацией

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини посетит 5-6 августа Малайзию, где примет участие в региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Азия является значимой для Европы и наоборот. Мы заинтересованы в успехе друг друга. Я с нетерпением жду обсуждения с АСЕАН и другими коллегами, как мы можем создать более крепкое современное партнерство и вместе справляться с вызовами в области безопасности", - отметила Могерини, слова которой приводятся в коммюнике.

Она также будет сопредседательствовать в конференции ЕС-АСЕАН и проведет ряд двусторонних встреч.