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    ​Могерини посетит форум АСЕАН для укрепления отношений с ассоциацией

    Могерини: Азия является значимой для Европы

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини посетит 5-6 августа Малайзию, где примет участие в региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

    "Азия является значимой для Европы и наоборот. Мы заинтересованы в успехе друг друга. Я с нетерпением жду обсуждения с АСЕАН и другими коллегами, как мы можем создать более крепкое современное партнерство и вместе справляться с вызовами в области безопасности", - отметила Могерини, слова которой приводятся в коммюнике.

    Она также будет сопредседательствовать в конференции ЕС-АСЕАН и проведет ряд двусторонних встреч.

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