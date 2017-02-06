Могерини обсудит в Вашингтоне мировые миграционные вызовы

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини на этой неделе отправится в Вашингтон, чтобы провести первые встречи с новой администрацией США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Вице-председатель - высокий представитель Федерика Могерини полетит в Вашингтон на этой неделе, комиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрис Аврамопулос также будет в США, чтобы встретиться с новой администрацией, и обсудит мировые миграционные вызовы и сотрудничество в области обороны", - заявил Схинас сегодня на брифинге.